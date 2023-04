Man Booker International : « Whale » de Cheon Myeong-kwan en finale

Photo : YONHAP News

« Whale » de l'écrivain sud-coréen Cheon Myeong-kwan, traduit par Kim Chi-young, figure parmi les finalistes du prix Man Booker International 2023. Le roman se retrouve en effet parmi les six œuvres de la liste dite courte de cette prestigieuse distinction littéraire britannique.En annonçant hier la liste, le jury a salué l’ouvrage de Cheon comme une œuvre qui ne trouve pas son pareil, qui déborde d'énergie et qui met en scène des personnages à la fois invraisemblables et plausibles. « Whale » est une fiction satirique qui raconte les vies tumultueuses de trois femmes sur fond de guerre de Corée et de développement économique du pays.C'est la quatrième fois qu'un roman sud-coréen se retrouve parmi les œuvres finalistes du prix prestigieux, après « La Végétarienne » de Han Kang, lauréat en 2016, « The White Book » de la même auteure, sélectionné en 2018, et « Cursed Bunny » de Chung Bo-ra l'année dernière.Sur la liste courte de cette année figurent également « The Gospel According to the New World » de l'écrivaine française Maryse Condé, « Standing Heavy » du romancier ivoirien Gauz ou encore « Time Shelter » de l'auteur bulgare Georgi Gospodinov, entre autres.Le gagnant sera connu lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 23 mai prochain à Londres.