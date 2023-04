La Corée du Sud compte 2,6 millions de personnes atteintes d’un handicap

Le nombre de personnes en situation de handicap au pays du Matin clair s’est élevé à 2,6 millions en 2022. Il représente 5,2 % de la population. C’est ce que montrent les données du ministère de la Santé et du Bien-être publiées ce matin, à la veille de la Journée des personnes handicapées.Parmi ces individus, les sexagénaires étaient les plus nombreux avec 23,6 %, suivis par les septuagénaires qui ont pesé 21,6 %. La part des plus de 65 ans continue à s’accroître avec 52,8 %.En ce qui concerne la catégorie de déficience, le handicap physique est arrivé en tête avec 44,3 %. La deuxième place était occupée par le handicap auditif. Viennent ensuite le handicap visuel, celui lié à une lésion cérébrale et enfin celui intellectuel. A propos du degré de déficience, près de quatre personnes sur dix étaient dans une situation grave, tandis que le reste avait un état plutôt léger.L’an dernier, 80 000 individus se sont nouvellement déclarés. Parmi eux, le plus grand nombre était des septuagénaires et des octogénaires avec respectivement 24,7 et 20 %. 32 % avait une déficience auditive et 16,7 % étaient atteints d’un handicap physique. On retrouve ensuite ceux causés par une lésion cérébrale et une insuffisance rénale.