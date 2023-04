Yoon Suk-yeol : Séoul pourra fournir un soutien autre qu’humanitaire en cas de massacre en Ukraine

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu’en cas, par exemple, d’attaque massive sur les civils en Ukraine, actuellement en guerre avec la Russie, la Corée du Sud pourra envisager de lui fournir un soutien autre qu’humanitaire.Dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters, Yoon Suk-yeol a expliqué que si un massacre ou une violation grave des lois de la guerre se produit, il sera alors difficile d’insister uniquement sur une assistance humanitaire ou financière. Jusqu’ici, Séoul avait pour principe de ne pas livrer d’armes létales à Kyiv, mais ces derniers propos laissent la porte ouverte à un revirement de situation.Pourtant, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a affirmé qu’il était encore peu probable que le gouvernement sud-coréen change de position, car plusieurs conditions doivent être satisfaites.Par ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué que pour faire face à l’éventuelle attaque atomique de Pyongyang, il faut un moyen de dissuasion élargie plus puissant que le déploiement d’armes nucléaires américaines dans les pays membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). Il a ainsi évoqué le partage de données nucléaires entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et la planification conjointe de la gestion des actifs stratégiques.En ce qui concerne les relations intercoréennes, Yoon a précisé qu’il ne rencontrerait pas le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un juste en faveur de son intérêt politique.