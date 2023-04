Cannes 2023 : « In Our Day » clôturera la Quinzaine des cinéastes

Photo : YONHAP News

Le nouveau film de Hong Sang-soo « In Our Day » a été choisi comme le film de clôture de la Quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2023 qui se tiendra le mois prochain. Cette sélection a été créée en 1969 par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films pour promouvoir des œuvres progressistes et innovantes.Le délégué général de la Quinzaine, Julien Rejl, a affirmé que le 30e long-métrage du cinéaste sud-coréen abordait un tas de plaisirs de la vie et que ce dernier était un des plus grands réalisateurs de ces derniers temps.C’est la 12e fois que Hong a été invité à Cannes. A commencer par « Le Pouvoir de la province de Gangwon » sélectionnée dans la catégorie « Un certain regard » en 1998. « La femme est l'avenir de l'homme » et « Conte de cinéma » y ont également été présentés.Dans « In Our Day », on retrouvera des acteurs familiers des œuvres de Hong comme Gi Ju-bong et Song Seon-mi, ainsi que sa muse Kim Min-hee. Ce film débarquera dans les salles obscures du pays du Matin clair au deuxième semestre. A noter que l’intrigue n’a pas encore été dévoilée.Sur la Croisette, plusieurs films « made in Korea » rencontreront cette année les amoureux du 7e art. « Dans la Toile » ou « Cobweb » de Kim Jee-woon fait partie des œuvres « hors compétition », tandis que « Hopeless » de Kim Chang-hoon a été retenu dans la section « Un certain regard ». Quant à « Sleep » de Jason Yu, il est en compétition dans la « Semaine de la critique ».