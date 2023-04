Le gouvernement mise sur la déréglementation pour faciliter les investissements privés

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Economie et des Finances a dévoilé, ce mercredi, son 4e plan de l’assouplissement de la réglementation économique. Cette mesure vise à soutenir les projets suspendus à cause de la régulation ou le retard du processus administratif. Ainsi, le gouvernement soutiendra les initiatives du secteur privé avec une enveloppe d’une valeur de 600 milliards de wons, soit 413 millions d’euros.Dans ce cadre, l’exécutif autorisera l’exploitation du domaine public non utilisé par les entreprises, comme le site à l’ouest du port de Daesan dans la ville de Seosan. L’examen pour l’installation du téléphérique maritime de Yeongdeok sera également accéléré. A propos du navire-citerne destiné au transport d'hydrogène liquéfié, les normes de sécurité seront mises en place dans les plus brefs délais pour faciliter les investissements.Ce n'est pas tout. Les autorités atténueront également les critères d'évaluation environnementale pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS) du secteur de la production électrique.En ce qui concerne le système de responsables de sécurité, leur nombre, qui est fixé actuellement à trois par firme, sera diminué à un ou deux, si aucun problème ne survient pendant la période d’essai qui durera jusqu’à la fin de l’année.