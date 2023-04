Météo : est-ce déjà l'été ?

Photo : YONHAP News

Ce mercredi a été marqué par une envolée du thermomètre, notamment à Séoul où il a atteint 28°C. La pluie s’est par ailleurs arrêtée aujourd’hui, sauf à Busan.La moitié nord s’est réveillée avec le soleil dans les yeux et des températures déjà assez douces. Au sud, il faisait encore plus chaud, vers les 15°C, mais le ciel était couvert. Dans l’après-midi, les masses nuageuses se sont déplacées jusque dans les régions centrales. Seules certaines villes, dont Séoul et Gangneung, étaient toujours ensoleillées.Concertant le mercure, il est monté en flèche sur quasiment tout le pays. Le centre, la capitale et le sud-ouest, entre autres, ont atteint des valeurs très élevées : 28°C à Séoul, à Daejeon et à Cheongju, 27°C à Andong, 26°C à Daegu ou encore 25°C à Gwangju. En revanche, le littoral sud, la ville de Gangneung et l’île méridionale de Jeju ont plafonné respectivement à 19, 21 et 21°C.Météo-Corée explique cet important réchauffement des températures par plusieurs facteurs, à savoir notamment, le soleil ardent qui tape fort et le vent chaud provenant du sud-est.