La Russie réagit aux propos de Yoon Suk-yeol sur une possible aide militaire à l’Ukraine

Photo : Getty Images Bank

Moscou n’a pas tardé à réagir à l’interview du président sud-coréen avec l’agence de presse Reuters, publiée hier.Yoon Suk-yeol a alors affirmé notamment que « s’il existait en Ukraine une situation comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation grave du droit de la guerre, il serait difficile pour la Corée du Sud de persister à lui accorder seulement une aide humanitaire et financière ». Il a ainsi laissé entendre la possibilité de fournir des armes à Kyiv. Pourtant, son gouvernement s’y était opposé jusqu’ici pour se contenter d’expédier des équipements militaires non létaux.Ce même jour, le Kremlin a fustigé les propos du chef de l’Etat sud-coréen. Son porte-parole a en effet averti que « les livraisons d’armes signifierait indirectement une implication dans le conflit à un certain degré ». Dmitri Peskov a aussi tenu à indiquer que le pays du Matin clair continuait à prendre une position plus ou moins inamicale vis-à-vis de la Russie dans sa guerre en Ukraine.Et aujourd’hui, le ministère des Affaires étrangères a renouvelé une telle mise en garde. Sa porte-parole Maria Zakharovа a en effet martelé que « Moscou considérerait toute livraison d’armes à Kyiv comme un acte hostile à son égard ». Avant d’ajouter que « cette fourniture aura un effet extrêmement négatif sur les relations entre les deux nations et qu’elle sera prise en compte également dans la future politique coréenne de la Russie ».Sachez que cette dernière a déjà inscrit en mars la Corée du Sud sur sa liste des pays hostiles pour avoir rejoint le mouvement des sanctions internationales à son encontre.