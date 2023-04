Semi-conducteurs : l'Union européenne stipule la loi visant à booster ses entreprises

Photo : KBS News

La guerre commerciale s'intensifie dans le monde pour s'assurer les matières stratégiques, dont les semi-conducteurs.A l'instar des Etats-Unis, l'Union européenne (UE) a créé une loi sur les semi-conducteurs visant à accorder des investissements colossaux dans la construction de la chaîne d'approvisionnement régionale en la matière. Les acteurs sud-coréens du secteur jugent pour l'instant que cette législation n'aurait pas de conséquences importantes immédiates, sans toutefois écarter d'éventuels impacts sur le long terme de cet « ethnocentrisme dans les semi-conducteurs ».La loi en question a pour objectif principal de construire des usines de puces dans les pays de l'UE. Avec une enveloppe de 43 milliards d'euros, elle vise à porter sa part de marché dans ces composants non-mémoire à plus de 10 % d'ici 2030, contre 4 % actuellement. Dan Nica, rapporteur du projet de la loi, a souligné que le but est de s'assurer, en cas de crise comme la guerre en Ukraine, un niveau minimum de production de puces au sein de l'UE et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées.Intel et TSMC se sont déjà lancées dans la construction de centres de production en Allemagne et dans d'autres sites européens. De leur côté, Samsung Electronics et SK hynix, qui n'ont pas encore de projets similaires, devront d'abord observer l'évolution de la situation. Déjà bien occupés par les plans d'investissement sur leur territoire et aux Etats-Unis, les deux géants sud-coréens sont obligés de mesurer les coûts peu compétitifs de main-d’œuvre et d'énergie sur le Vieux Continent.Les industriels du pays du Matin clair estiment que la nouvelle loi n'aurait pas d'effets néfastes immédiats. Mais elle risque cependant de freiner le développement des puces non-mémoires « made in Korea ».