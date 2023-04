Ukraine : Washington salue la contribution de Séoul

Photo : YONHAP News

Les propos de Yoon Suk-yeol lors de son interview avec Reuters continue de faire réagir. Après Moscou, c’est au tour de Washington à présent de donner son ressenti.Le département de la Défense a annoncé « saluer la contribution de Séoul à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) et au groupe de contact sur la défense de l’Ukraine ». C’est son porte-parole John Supple qui a donné une telle réponse à la question des journalistes sud-coréens.Le Pentagone a par ailleurs dévoilé hier un nouveau plan d’aide à Kyiv pour une valeur totale de 325 millions de dollars. Un programme qui prévoit notamment les livraisons de plus de 1,5 million d’obus d’artillerie de 155 mm. Pour ce faire, l’administration Biden entend créer jusqu’à 24 000 munitions d’ici la fin de l’année et tripler avant cinq ans la production mensuelle, contre 14 000 actuellement.Le problème c’est que les besoins en obus de l’Ukraine sont plus importants que les capacités américaines. De fait, d’après un document secret que le Pentagone a refusé de confirmer, les forces ukrainiennes consomment plus de 2 700 obus de 155 mm chaque jour. Dans ce contexte, celles-ci semblent s’apprêter à mener bientôt une attaque massive contre la Russie. Washington pourrait alors solliciter ses alliés pour fournir eux aussi des armes au pays envahi.