Visite d'Etat aux Etats-Unis : le 1er objectif économique est de renforcer l'alliance dans les technologies de pointe

Photo : YONHAP News

L’objectif économique majeur de la visite d'Etat aux Etats-Unis du président sud-coréen, prévue la semaine prochaine, est de renforcer l'alliance bilatérale dans les technologies de pointe.Le secrétaire principal aux affaires économiques de la présidence sud-coréenne a expliqué hier que les mots-clés du déplacement de Yoon Suk-yeol seraient la coopération pour l'approvisionnement dans les industries de pointes telles que les semi-conducteurs et les batteries, la collaboration dans les sciences et les hautes technologies et la promotion des exportations tout comme l'accueil des investissements.Selon Choe Sang-mok, le chef de l'Etat rencontrera, dans ce cadre, des hommes d'affaires sud-coréens et américains engagés dans ces domaines, avant d'assister au forum sur les industries de pointe organisé conjointement par la Fédération des industries coréennes (FKI) et la Chambre de commerce des USA, pendant son séjour à Washington.Le numéro un sud-coréen se dirigera ensuite vers le centre de vol spatial Goddard de la NASA, afin d'échanger sur la coopération avec cette administration américaine de l'aéronautique et de l'espace dans la création d’une institution sud-coréenne équivalente. Le président Yoon sera également présent à la cérémonie de déclaration des investisseurs américains en Corée du Sud ainsi qu'au forum des sociétés de contenus vidéo des deux nations.A Boston, le dirigeant sud-coréen rencontrera des spécialistes des sciences numériques et des bio-industries afin d’implanter au pays du Matin clair l'écosystème de l'innovation synergique entre les entreprises, les universités et les établissements financiers qui se développent dans cette ville.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan rendra hommage aux anciens étudiants de l'université Harvard morts pendant la guerre de Corée, avant de s'entretenir avec son président Lawrence Bacow. Il y donnera un discours sur le thème intitulé « un nouvel itinéraire vers la démocratie », une première pour un président de la Corée du Sud.Durant son voyage, le numéro un sud-coréen sera accompagné de 122 hommes d'affaires, dont des PDG de grands groupes et notamment Lee Jae-yong de Samsung Electronics. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les PME à la croissance prometteuse représenteront 70 % de cette délégation, la plus grande sous l’administration Yoon à ce jour.