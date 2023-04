Yoon Suk-yeol annonce le développement d'armes capables de changer la donne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé, au cours de son récent entretien avec l’agence Reuters que son pays développerait des armes à très haute performance et de forte puissance, qui pourront changer la donne, et ce afin de faire face aux menaces croissantes de Pyongyang.Le futur armement pourrait comprendre entre autres un missile balistique, présenté pour la première fois l’an dernier, lors de la cérémonie marquant la journée des forces armées le 1er octobre. Son ogive pèse à elle seule plus de huit tonnes. D’où son surnom « missile monstre ». L’engin peut détruire les installations clés des ennemis même à plus de 100 m de profondeur sous terre. Ses plusieurs tirs d’essai ont déjà été achevés. Il pourra être déployé vraisemblablement à la fin de l’année prochaine.Autre arme en cours de développement. Il s’agit cette fois de celle à impulsion électromagnétique non nucléaire (EMP). En explosant dans le ciel, ce dispositif libère une forte onde électromagnétique pour paralyser les réseaux de distribution d’électricité et le système de communication des belligérants. Selon les explications d’un haut responsable de l’armée, cette E-Bomb lancée depuis le sol explosera dans l’espace aérien.En outre, un missile hypersonique est mis au point à vitesse grand V. Sachez que ce projectile peut voler deux fois plus rapidement qu’un chasseur supersonique et changer librement sa trajectoire.