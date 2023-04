Handicap : Yoon Suk-yeol s'engage à créer une société où chacun jouit des mêmes opportunités

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la 43e Journée des personnes en situation de handicap, célébrée ce jeudi en Corée du Sud, le président de la République s'est engagé aujourd'hui via les réseaux sociaux à déployer plus d'efforts pour créer une société équitable dans laquelle ces individus puissent jouir des mêmes droits que leurs concitoyens non handicapés.Yoon Suk-yeol a appelé toute la population à s'entraider et se solidariser pour assurer les mêmes opportunités. Avant d'ajouter que l'esprit de liberté plébiscité par son gouvernement consiste à accorder à tout le monde, sans exception, la chance de s'épanouir.Le chef de l’Etat a ainsi présenté le programme gouvernemental sur le bien-être des personnes atteintes de déficience pour la période 2023-2027, rendu public le mois dernier, centré sur le budget personnalisé plus adapté à leurs besoins individuels, la prise en charge intégrale des personnes en situation de handicap grave et les services sociaux d’urgence, disponibles 24 heures sur 24 pendant une semaine au maximum.De leur côté, 140 associations, dont la Solidarité contre la discrimination des personnes handicapées (SADD), mènent aujourd'hui des actions de protestation dans le métro de Séoul pour demander le budget nécessaire et garantir leurs droits, tels que le celui à la mobilité.Au-delà de cette réclamation, les manifestants demandent toujours un cadre juridique sur les droits des individus déficients, l'abolition de l'échelle des handicaps divisée en plusieurs niveaux de gravité et des normes de soutien obligatoires.