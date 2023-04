Canneseries 2023 : « Bargain » remporte le prix du meilleur scénario

Photo : YONHAP News

« Bargain », une série originale de la plateforme de streaming sud-coréenne Tving, a remporté le prix du meilleur scénario pour une série longue à la 6e édition du Festival international des séries de Cannes (Canneseries) 2023 qui s'est déroulée du 14 au 19 avril.L'œuvre signée par Jeon Woo-sung est ainsi devenue le premier feuilleton « made in Korea » primé lors de cette manifestation et le deuxième sélectionné en compétition depuis « Mother » de Park Jee-young, lors de la première édition en 2018. Elle était en lice avec neuf concurrents pour cinq récompenses dont la meilleure série, les meilleures interprétations et la meilleure musique.Jeon s'est dit « honoré d'être invité à ce prestigieux rendez-vous, et d'y recevoir une distinction pour une œuvre à l'idée très unique ». Il n'a pas oublié de remercier ses coscénaristes, Choi Byeong-yun et Kwak Jae-min.« Bargain » est basé sur un court métrage réalisé par Lee Chung-hyun. La série raconte des relations dantesques entre des survivants bloqués dans un immeuble touché par un séisme sur fond de trafic d'organes et de demandes de rançon. Jin Sun-kyu, Jeon Jong-seo et Jang Ryul, entre autres, font partie du casting.Canneseries est un festival international des séries qui se déroule tous les ans à Cannes pour récompenser les meilleurs feuilletons du monde entier.