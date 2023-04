Yoon Suk-yeol se rendra à Washington avec une forte délégation économique

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol sera accompagné d’une importante délégation économique lors de sa visite d’Etat aux Etats-Unis la semaine prochaine. Elle comprendra les représentants de 19 conglomérats, de 21 entreprises de taille intermédiaire (ETI), de 64 PME, de quatre compagnies publiques et de 14 organisations concernées.Les PDG des quatre premiers groupes du pays, Samsung, SK, Hyundai Motor et LG, ainsi que les patrons des six principales organisations économiques figurent sur la liste. C’est la première fois en 20 ans qu’ils effectuent un tel voyage ensemble.Le prochain déplacement du chef de l’Etat étant placé sous le thème des industries de pointe, la délégation est composée principalement des chefs des sociétés de semi-conducteurs, de l’aérospatiale, de l’armement et de l’énergie, entre autres. Il faut dire aussi que 70 % d’entre eux représentent les ETI ou les PME.