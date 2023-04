Le mouvement « Saemaul » modernise les communes du Kirghizistan

Le « Saemaul Undong » de la Corée du Sud, signifiant littéralement le mouvement de nouvelles communautés, s'enracine au Kirghizistan. Les villages sont aménagés et les revenus augmentent grâce aux projets d'aménagement initiés par ce modèle de développement et l'aide publique au développement (APD) sud-coréens.Dans un lieu-dit kirghiz dénommé Zulusu, situé près de l'autoroute, nombreux étaient les étudiants qui se sont blessés sur le chemin de l'école. Mais aujourd'hui les enfants effectuent ce trajet en toute sécurité, à l’instar d’Akinaï Mendibayeva, grâce aux 80 réverbères nouvellement installés avec le budget local couplé avec une aide de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica).Un autre exemple du « mouvement Saemaul » : la construction d'une école maternelle, suspendue durant douze ans, faute de moyens, a enfin été achevée grâce, entre autres, au soutien financier de la Koica. Les parents des petits de ce village peuvent désormais y emmener leurs enfants pour aller travailler tranquillement.Les citoyens décident ainsi eux même les installations dont ils ont besoin. La participation volontaire des habitants se développe grâce à l'alliance « Ashar », une culture coopérative traditionnelle du pays d’Asie centrale, et le mouvement sud-coréen.Comme le témoigne Ji Yoon-geun, directeur adjoint du bureau kirghiz de la Koica, la combinaison de ces deux organisations stimule davantage les locaux et permet une plus grande durabilité aux projets de développement.La Corée du Sud a désigné en 2021 le Kirghizistan comme l'une des principales nations partenaires de l'APD et lui a déjà versé cette année 10 millions de dollars.