Annonce du programme de la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

On connaît maintenant le programme détaillé de la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis, la première depuis 12 ans. Le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale du Bureau présidentiel de Yongsan, Kim Tae-hyo, l’a officiellement annoncé aujourd’hui.Le chef de l’Etat s’envolera le 24 avril pour Washington pour un déplacement de sept jours. Le lendemain, Yoon et son hôte Joe Biden se rendront ensemble au Mémorial des anciens combattants de la guerre de Corée, situé dans la capitale. Et leurs couples partageront aussi un moment d’amitié.Le 26 avril, les deux hommes s’entretiendront en tête-à-tête à la Maison blanche, le point d’orgue de la visite. Un sommet qui sera précédé d’une cérémonie officielle de bienvenue dans la résidence officielle du président américain et suivi par un dîner d’Etat. Selon Kim, cette journée sera l’occasion de se féliciter des 70 ans de l’alliance entre les deux pays et d’échanger, de façon approfondie, sur ses futures orientations.Et le 27, le président de la République s’exprimera devant les élus du Congrès. Dans son intervention, il exposera notamment sa vision de cette alliance bilatérale, basée sur les valeurs que les deux nations partagent comme la démocratie libérale et les droits de l’Homme. Puis, tard dans la journée, le numéro un sud-coréen se dirigera vers Boston, où il rencontrera le lendemain des professeurs au Massachussets Institute of Technology et participera aussi à une table ronde. Il prononcera également une allocution devant les étudiants de la Kennedy School de l'université Harvard.Yoon achèvera son périple dans cette capitale du Massachusetts avant de repartir pour Séoul le samedi 29.