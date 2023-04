Yongsan : Séoul maintient l’équilibre entre l’aide à Kyiv et les relations avec Moscou

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan s’est expliqué sur la possibilité de fournir des armes à l’Ukraine, évoquée par son locataire dans une interview avec Reuters.Un de ses hauts responsables a reconfirmé que le principe n’avait pas changé, c’est-à-dire que Séoul poursuivra son aide humanitaire et financière à Kyiv et pourra mener des discussions, si nécessaire, pour sa reconstruction. Selon lui, Yoon Suk-yeol a tenu des propos selon lesquels il semblait ouvrir la voie à une éventuelle aide militaire, juste en prévision du pire scénario.Toujours selon ce proche du chef de l’Etat, même si dans la loi sud-coréenne, aucune clause interdisant une aide militaire à un pays tiers en difficulté n’est stipulée, l’administration Yoon « accomplit, de manière équilibrée, son devoir de rejoindre la communauté internationale pour aider les Ukrainiens et de gérer à la fois de façon stable les relations avec Moscou ».