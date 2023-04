BAD : l’économie sud-coréenne se rétablira au 2e semestre

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) estime que l’économie sud-coréenne commencera à se rétablir au second semestre de l’année, et ce sous l’effet de la réouverture de la Chine et de la reprise du marché des semi-conducteurs. C’est l’un de ses économistes, chargé du pays du Matin clair, qui a avancé une telle analyse dans une interview accordée mardi.Yothin Jinjarak a expliqué son optimisme par la progression des expéditions de produits de l’industrie manufacturière et le retour graduel des touristes chinois sur le sol sud-coréen. Il a cependant mis en garde contre l’éventuel plongeon de l’économie mondiale, ce qui pourrait pénaliser celle sud-coréenne, qui est très largement dépendante des exportations.Le chercheur a également prévu que la Banque de Corée (BOK) maintiendrait sa politique monétaire actuelle, voire la resserrerait, si l’inflation ne s’affaiblit pas rapidement dans les pays industrialisés.Précédemment, l’institution basée à Manille avait tablé sur une croissance de 1,5 et de 2,2 % du PIB sud-coréen en 2023 et en 2024. Or, la BOK a quant à elle anticipé un bond de 1,6 % cette année.