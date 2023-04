Météo : grosse chaleur à Daegu

Photo : YONHAP News

Le thermomètre a des airs d’été. Ce jeudi, il a grimpé jusqu’à 30°C à Daegu dans le sud-est du pays. Mais plusieurs autres villes ne sont pas en reste. Daejeon est montée à 25°C, Busan et Andong 26°C ainsi que Gangneung et Gwangju à 27°C. A noter qu’un important écart de températures a été observé aujourd’hui avec Séoul où il n’a fait que 18°C.Le ciel, pour sa part, a été radieux sur 75 % du territoire. Une partie de la moitié nord, dont la capitale, a été sous la pluie dans la matinée, puis cachée par les nuages.Par ailleurs, ce beau temps a permis aux habitants du pays du Matin clair de profiter pleinement de leurs sorties en plein air. En effet, la concentration de particules fines a été « bonne » toute la journée et sur l’ensemble du territoire. Toutefois, Météo-Corée annonce une dégradation à partir de demain, avec l’arrivée de poussières jaunes en provenance de Mongolie et de Chine.