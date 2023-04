Journée de la Terre : festivités dans tout le pays

Photo : YONHAP News

Demain, c’est la 53e Journée internationale de la Terre. A cette occasion, des événements auront lieu dans tout le pays, à commencer par la capitale.La ville de Séoul orchestrera un événement intitulé « pas de planète pour les déchets ! » sur la place de Gwangwhamun à partir de 11 heures : plus de 30 stands consacrés à l'environnement seront animés par des jeunes, des associations écologiques et des entreprises. Il y aura également des jeux, des programmes de création artistique et des spectacles culturels accessibles à tous. Et, l'organisation non-gouvernementale « Save the Children » tiendra dans l’arrondissement de Jongno un forum dédié aux enfants appelé « la voix de tous pour le changement climatique ».En province, les villes de Sejong et de Daegu passeront aussi à l’action : sur la place du sud du pont Ieung, la première offrira une expérience pratique sur les plans d'actions de cinq secteurs, et organisera un concours de quizz sur la neutralité carbone. Quant à la ville du sud-est, elle proposera une cérémonie composée de marche à pied et à vélo et de spectacles d'artistes de musique indépendante aura lieu.Au niveau national, un événement de coupure d’électricité de 10 minutes aura lieu à 20 heures.En raison du COVID-19, les éditions 2020, 2021 et 2022 avaient été annulées.