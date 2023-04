Sommet MEF : le président Yoon s'engage à renforcer la solidarité internationale

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a annoncé, hier soir lors du sommet du Forum des économies majeures sur l'énergie et le climat (MEF), son engagement à renforcer la solidarité avec la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique.« Le réchauffement climatique est un défi universel qui doit être relevé plus que jamais, et les pays membres du MEF doivent prendre des mesures immédiates », a-t-il déclaré. Le numéro un sud-coréen a également réaffirmé l'objectif de Séoul de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en augmentant la part de l'énergie nucléaire, de l'hydrogène et d'autres sources d’énergie sans carbone, ainsi qu'en encourageant les innovations telle que la capture et le stockage du CO2.Afin de s'engager plus activement dans cette lutte, le dirigeant prévoit également d’augmenter la diffusion de véhicules sans émissions mais aussi d’accélérer la transition vers la navigation verte et d'élargir l'aide publique au développement verte (ODA).Le MEF est un forum fondé en 2009 sous l’administration Obama, qui réunit les principales économies du G20, les Nations unies et certains pays en développement de l’Union européenne.