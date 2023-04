Indice des prix à la production en hausse en mars

Photo : YONHAP News

Sur le marché sud-coréen, les producteurs continuent à revoir à la hausse les prix moyens de leurs biens et services depuis trois mois.Selon les données provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice des prix à la production (IPP), calculé sur une base 100 en 2015, s’est établi à 120,58 en mars dernier. Il s’agit d’une hausse de 0,1 % par rapport au mois précédent (120,46). Ainsi, il continue à augmenter au rythme mensuel depuis le début de cette année (0,4 % en janvier et 0,2 % le mois suivant).L’IPP du mois dernier est supérieur au chiffre enregistré en mars 2022 de 3,3 %. Toutefois, ce baromètre affiche un ralentissement de sa tendance haussière en glissement annuel depuis neuf mois (9,2 % en juillet 2022).Pour regarder de près les variations en mars, les prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont reculé de 0,9 % en un mois tandis que la moyenne des produits industriels connaît une hausse de 0,2 % sur la même période.Les prix en moyenne de l’électricité, du gaz et de l’eau ont baissé de 0,4 % en mars en un mois, et ce grâce aux prix du gaz naturel liquéfié (GNL) pour l'industrie en recul de 3,8 %.Dans les services, les prix à la production ont augmenté de 0,1 %. Ils ont été tirés vers le haut notamment par les prix pratiqués dans la restauration et l’hôtellerie en progrès de 0,7 %.