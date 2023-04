IPCNKR : création d’un organe international pour l’accès à Internet aux nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Les députés de la Corée du Sud, du Royaume-Unis et du Japon se sont unis pour créer un organe afin de permettre aux nord-Coréens d’accéder à Internet. Cette décision a été prise, jeudi, lors de la 19e assemblée générale de la Coalition internationale des parlementaires pour les réfugiés nord-coréens et les droits de l'Homme (IPCNKR). Par le biais d'une déclaration commune, les participants ont annoncé la création d'un organe consultatif et la collecte de dons pour fournir aux nord-Coréens un accès à Internet ainsi que pour répondre ensemble aux cyberattaques de Pyongyang.Comme l'utilisation d'Internet au nord du 38e parallèle est limitée, les actions contre le piratage doivent être menées par d'autres moyens, tels que la diffusion sur les ondes. Cela nécessite donc la solidarité de la communauté internationale afin de réglementer ces pratiques.Ha Tae-kyung, élu du PPP et représentant sud-coréen, a déclaré qu’ Internet est devenu un enjeu crucial en matière de droits humains et qu'il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour permettre aux habitants du pays communiste d'y avoir accès.Cette assemblée générale a été organisée sur le thème de la coopération internationale pour résoudre les problèmes d'enlèvement, de répression religieuse, d'amélioration de l'accès à l'information ou encore de résolution des menaces cybernétiques de la Corée du Nord.