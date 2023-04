Pékin distingue le dossier de Taïwan de celui de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué, hier, le président sud-coréen qui a déclaré s’opposer à tout « changement du statu quo par la force ». Dans une interview avec Reuters publiée la veille, Yoon Suk-yeol a dit qu’une telle tentative a récemment alimenté l’escalade des tensions dans le détroit de Taïwan.Lors d’un point de presse régulier, le porte-parole du ministère chinois Wang Wenbin a dit ne pouvoir tolérer aucune ingérence verbale de la part de l’autrui.Wang a estimé qu’il revient seulement à Pékin de résoudre le problème de Taïwan. L’officiel a souligné qu’« une seule Chine existe dans le monde » et que « Taïwan fait partie de son territoire indivisible ». Avant d’ajouter que la question de Taïwan relève uniquement de la politique intérieure de la Chine et qu’elle constitue l’un des intérêts les plus essentiels pour elle. Et il a rejeté la responsabilité sur Taïpei. D’après lui, les indépendantistes de l’île n’ont cessé de diviser la nation avec le soutien des forces extérieures, et c’est leur agissement qui fait monter les tensions dans le détroit de Taïwan depuis quelques années.Par ailleurs, l’officiel chinois a tenu à distinguer deux dossiers qu’il qualifie d’« incomparables », à savoir celui de Taïwan et celui de la péninsule coréenne. Il a rappelé que les deux Corées sont, toutes deux, des Etats souverains qui ont adhéré à l’Onu.Wang a appelé le gouvernement sud-coréen à respecter l’esprit de la déclaration conjointe signée lors de l’établissement des relations diplomatiques Séoul-Pékin, à savoir la politique d’une seule Chine.