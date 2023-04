Championnat du monde féminin de hockey sur glace : 3e victoire consécutive pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'équipe sud-coréenne féminine de hockey sur glace est en feu au Championnat mondial 2023 de l'IIHF. Elle a triomphé hier et ce pour la troisième fois consécutive, en infligeant une défaite 4-2 à la Slovénie, au Complexe sportif de Gwanggyo à Suwon.Le match, précisions-le, avait commencé avec un but encaissé dès la 5e minute, mais les sud-Coréennes ont rapidement repris le contrôle en marquant à partir du deuxième tiers-temps pour renverser la situation.Après avoir dominé l'Italie en prolongation sur le score de 2-1, puis la Pologne avec 4-0, les joueuses du pays du Matin clair sont maintenant en tête du classement. Promues en division 1 groupe A, elles feront ainsi leur première tentative de promotion.Malgré leur 19e place au classement mondial, les guerrières sud-coréennes de glace sont déterminées à se battre pour la meilleure place. Les matchs à venir contre le Royaume-Uni et le Kazakhstan, qui auront lieu respectivement le 22 et le 23 avril, leur offriront cette chance, même si l'Italie suit de près avec 7 points.