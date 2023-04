Photo : YONHAP News

Au Soudan, la trêve est loin d’être respectée entre l'armée gouvernementale et les forces paramilitaires. De violents combats se poursuivent à Khartoum, la capitale.A Séoul, le président Yoon Suk-yeol a été briefé, ce matin sur la dernière évolution de ce conflit armé. Il a aussitôt demandé aux ministères des Affaires étrangères et de la Défense de déployer tous les moyens afin d’assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens sur place, ce qui constitue la plus grande priorité.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat a ordonné notamment de dépêcher un avion de transport militaire au Soudan pour rapatrier ses compatriotes.Ce n’est pas tout. Une cellule de crise opérationnelle 24h sur 24 sera activée pour répondre à cet enjeu.