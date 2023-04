Washington rappelle à Moscou que Séoul est un allié bénéficiant de la protection des USA

Photo : YONHAP News

L’administration américaine a souligné que la Corée du Sud fait partie des pays alliés auxquels les Etats-Unis ont promis d’assurer leur défense. Cette prise de position intervient dans un contexte où Moscou a brandi des menaces contre Séoul pour protester contre Yoon Suk-yeol qui a évoqué la possibilité de fournir des armes à l’Ukraine en guerre contre la Russie.A Washington, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a voulu rappeler que les USA ont signé un pacte d’alliance avec la Corée du Sud et que son pays tenait très sérieusement à une telle promesse. John Kirby a répondu ainsi lorsqu’il a été interrogé jeudi au cours d’un point de presse.L’officiel américain a déclaré que Washington remercie son allié d’avoir déjà offert à Kyiev une aide humanitaire de l’ordre de 100 millions de dollars. Il a exprimé aussi sa gratitude sur le fait que Séoul a continué à soutenir publiquement l’Ukraine et à condamner Moscou. Et d’ajouter que le pays du Matin clair est un « excellent allié et ami » pour les USA.Par ailleurs, Kirby s’est exprimé à propos de la visite d’Etat que Yoon Suk-yeol effectuera à Washington la semaine prochaine. Il s’attend à ce que les deux leaders puissent discuter des divers défis à relever non seulement dans la zone Indopacifique mais aussi ceux concernant l’Europe et l’Ukraine.Pour rappel, la Russie a réagi vivement à l’interview du président sud-coréen avec l’agence de presse Reuters, publiée mercredi. Le jour même, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a tenu des propos menaçants, et le ministère russe des Affaires étrangères les a renouvelé le lendemain. Moscou a notamment affiché son intention de fournir des armes à la Corée du Nord si jamais le Sud le fait au profit de l’Ukraine.