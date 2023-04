Sherman : Washington fait de son mieux pour réussir la visite d’Etat de Yoon

Photo : YONHAP News

La secrétaire d’Etat adjointe américaine s’est exprimée à propos de la visite d’Etat que le président sud-coréen effectuera aux USA la semaine prochaine pour tenir un sommet avec son homologue Joe Biden.Wendy Sherman a fait savoir que l’administration américaine déployait tous ses efforts afin d’organiser cet événement avec succès. Elle en a fait part lorsqu’elle a reçu, jeudi, le nouvel ambassadeur à Washington, Cho Hyun-dong.Selon les communiqués de presse publiés par le département d’Etat américain et par l’Ambassade sud-coréenne, Sherman s’est déclarée ravie du fait que le poste clé en question soit pris par son ancien homologue avec qui elle a pu établir une relation de confiance.En réponse, Cho a remercié l’administration américaine pour sa grande sollicitude. Le haut diplomate sud-coréen a précisé qu’il a pu entamer officiellement ses activités parce que Washington lui a accordé au plus vite l’agrément et que Biden l’a reçu cinq jours après son arrivée pour qu’il puisse lui présenter ses lettres de créance.Sherman et Cho se sont penchés sur divers sujets tels que la visite d’Etat de Yoon aux USA, les mesures de coopération dans la zone Indopacifique, la situation au Soudan et la sécurité des civils, entre autres.