Logiciels : la Corée du Sud révise sa stratégie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a révisé sa stratégie en matière de logiciels afin de mener une innovation internationale. Le ministre des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication (TIC) a présenté aujourd'hui, un « plan de promotion des logiciels » axée sur le renforcement de la résilience numérique et l'expansion dynamique à l'étranger. En tout, 563 milliards de wons ou 420 millions seront investis dans le domaine cette année. Objectif : faire passer les logiciels de simples outils auxiliaires à l'épine dorsale de l'industrie.Le plan met d’abord l'accent sur l’avancement des logiciels pour obtenir des performances optimales avec une faible consommation d'énergie. Ils doivent également aider à fabriquer des semi-conducteurs IA à un coût durable.En outre, les programmes à fort potentiel d'expansion mondiale au cours des deux prochaines années seront soutenus, notamment dans les secteurs de la fabrication industrielle et médicale. Les produits polyvalents tels que les voitures, les robots et les systèmes de transport urbain aérien (UAM) en feront également partie à partir de 2025.En ce qui concerne les logiciels de service (SaaS), le gouvernement vise à augmenter le nombre d'entreprises sud-coréennes de 1 100 en 2021 à plus de 10 000 d'ici 2026.