Photo : YONHAP News

Ce vendredi est marqué par l’installation du soleil. Les quelques nuages épars qui traversent les régions centrales se dissipent dans la matinée pour faire place à l’Astre de lumière qui fait darder ses rayons sur la majeure partie du pays.Les températures sont de saison et des plus agréables. Le centre, la capitale et le sud-ouest connaissent des valeurs relativement élevées. Ainsi, d’après Météo-Corée, dans l’après-midi, le mercure pointe à 22°C à Séoul, à 23°C à Daejeon, ou encore, à 25°C à Gwangju. En revanche, le littoral est et sud de la péninsule profite encore d’un peu de fraicheur : il fait 17°C à Gangneung et à Ulsan et 20°C à Busan, la deuxième ville du pays.