Yasukuni : Séoul exprime ses profonds regrets et sa déception

Photo : KBS News

La Corée du Sud a exprimé, aujourd’hui, ses profonds regrets et sa déception face à la nouvelle offrande du Premier ministre nippon Fumio Kishida à Yasukuni, considéré comme un symbole du passé militariste du Japon.A travers un communiqué au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Séoul a regretté que les dirigeants de l’archipel aient une fois de plus rendu hommage à ce sanctuaire qui glorifie l’invasion du pays du Soleil levant et honore ses criminels de guerre. Et il en a profité pour exhorter Tokyo à faire face à l’Histoire et à montrer des remords sincères pour son passé.Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement japonais avait envoyé un arbre sacré « masakaki » au temple shintoïste controversé à l’occasion du festival de printemps de deux jours qui a débuté aujourd’hui. Et 87 députés, anciens et actuels, s’y sont rendus afin de rendre hommage à ceux qui sont morts pendant la Seconde guerre mondiale dont 14 criminels de guerre de classe A.