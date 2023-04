Soudan : Séoul décide d’évacuer ses ressortissants par avion militaire

Photo : YONHAP News

Alors que de violents combats se poursuivent à Khartoum, la trêve est loin d’être respectée entre l'armée gouvernementale et les forces paramilitaires au Soudan. A Séoul, le président de la République a été briefé, ce matin sur la dernière évolution de ce conflit armé. Yoon Suk-yeol a aussitôt demandé aux ministères des Affaires étrangères et de la Défense de déployer tous les moyens afin d’assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens sur place. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat a ordonné notamment de dépêcher un avion de transport militaire au Soudan pour rapatrier ses compatriotes.La première mesure a été annoncée en début d’après-midi. Selon le ministère de la Défense, l’armée va envoyer un avion de transport militaire C-130J et un équipage de 50 personnes afin d’assurer l’évacuation en toute sécurité des expatriés. A Khartoum, la capitale où ils résident, l’aéroport reste fermé à cause de violents affrontements. Le gouvernement tâche donc de fixer un bon moment pour mener l’opération.Selon un responsable du ministère, l’avion et l’équipage devraient atterrir d’abord sur une base de l’armée américaine au Djibouti, située près de la capitale soudanaise, afin de suivre l’évolution de la situation sur place. S’ils partent aujourd’hui, cela pourrait prendre environ un jour pour arriver à destination.Dans la foulée, l’exécutif a déclenché le niveau d’alerte 4, soit le plus haut. Et il a précisé que les ressortissants sud-coréens, qui sont au nombre de 26, sont tous en sécurité selon la dernière vérification.