La visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis démarre

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol s’est envolé aujourd’hui aux Etats-Unis pour un séjour de sept jours. C’est la première fois en 12 ans qu’un dirigeant sud-coréen y effectue une visite d’Etat, depuis Lee Myung-bak en 2011. L’avion présidentiel a quitté la base aérienne de Séoul située à Seongnam vers 13h.Le tête-à-tête avec Joe Biden, le point d’orgue de son déplacement, est prévu mercredi à Washington. Le lendemain, le chef de l’Etat sud-coréen prononcera un discours au Congrès américain devant les sénateurs et les députés. Et vendredi, à Boston, il s’exprimera sur les politiques à la Kennedy School de Harvard. Yoon profitera également de sa visite pour mener la diplomatie économique. Dans ce cadre, il participera à la Table ronde économique Séoul-Washington et au Forum des industries de pointe avec une délégation en la matière de quelque 120 personnes.Pour le sommet bilatéral, l’enjeu le plus important sera le renforcement effectif de la dissuasion élargie, à savoir la fourniture de la part des USA de leurs actifs nucléaires lors d’une menace atomique réelle. Les deux alliés s’entretiendront sur la formation d’un corps consultatif permanent qui permettra au pays du Matin clair d’intervenir dans la planification et la gestion des armes nucléaires.Sur le plan économique, la chaîne d'approvisionnement et la coopération en matière de technologies de pointe seront à l’ordre du jour. La combinaison entre les compétences de fabrication de Séoul et la technique de Washington sera également abordée. En ce qui concerne la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et le Chips Act américains, ils ne seront pas au menu des négociations car le Bureau présidentiel de Yongsan estime que ses réclamations ont déjà été reflétées dans une certaine mesure.Par ailleurs, à propos du scandale des écoutes clandestines américaines et de la question du soutien sud-coréen à l’Ukraine, les experts estiment que même si ces deux dossiers sont traités, leurs résultats ne seront pas dévoilés au public.