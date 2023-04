La Corée du Sud réinscrit le Japon sur sa liste blanche des pays de confiance

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a rajouté aujourd’hui le Japon sur sa liste blanche des pays bénéficiant de conditions d'exportations préférentielles. Il y a trois ans, il l’en a rayé en réponse aux restrictions commerciales que l’archipel a imposées unilatéralement en 2019.Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur, ce changement de statut a été notifié dans son journal officiel. Les entreprises sud-coréennes qui souhaitent exporter du matériel stratégique vers le pays du Soleil levant verront la durée de l’examen d’autorisation diminuer à cinq jours, contre 15 actuellement. De plus, le type de dossiers à remettre sera également simplifié.De son côté, Tokyo ne tardera pas à adopter la même démarche pour réinscrire Séoul sur sa liste des partenaires commerciaux privilégiés. Toutefois, cela prendra encore du temps, avec notamment un passage obligé par le conseil des ministres.Par ailleurs, la semaine dernière, des responsables du ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie ont visité la Corée du Sud pour discuter du rétablissement des relations bilatérales dans le domaine des exportations. Cette réunion rependra aujourd’hui et demain dans l’archipel.D’après un officiel du ministère sud-coréen, étant donné que les deux pays se sont engagés à résoudre ce problème ensemble, Séoul n’a pas attendu et a pris en premier les mesures possibles et demandera à Tokyo de faire de même.Le conflit commercial entre les deux nations semble arriver à son terme. A la suite du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre nippon Fumio Kishida, le Japon a supprimé ses mesures restrictives sur les expéditions des trois principaux matériaux semi-conducteurs vers la Corée du Sud. Cette dernière avait alors retiré sa plainte déposée auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à ce sujet.