Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen en Chine a fait part de l’intérêt porté par la communauté internationale, dont le pays du Matin clair, au regain de tensions autour du détroit de Taïwan, durant son entretien téléphonique jeudi dernier avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong.Jung Jae-ho a indiqué à son interlocuteur que la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan aurait un impact considérable sur la région et la communauté internationale dans de nombreux domaines, tels que la sécurité et l’économie. Le diplomate sud-coréen a réaffirmé l’espoir de Séoul de voir les relations Pékin-Taipei se maintenir à un niveau stable et paisible via un dialogue et une coopération. Avant d’ajouter que le pays du Matin clair respecte le « principe d’une seule Chine ».Pour rappel, le président de la République a déclaré, dans son interview avec Reuters la semaine dernière, s’opposer au « changement du statu quo par la force » concernant la montée des tensions autour du détroit en question. Et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin avait répondu que son pays « ne tolère aucune ingérence verbale de la part d’autrui », exacerbant les tensions diplomatiques entre Séoul et Pékin.Jung a de nouveau souligné que les propos du porte-parole chinois constituaient une « impolitesse diplomatique » qui ne correspondait pas à l’esprit de respect mutuel entre les deux nations. Sun a expliqué qu’il s’agissait juste d’une réponse à la question d’un journaliste lors d’un point de presse, en ajoutant que ces mots ne visaient pas particulièrement Yoon Suk-yeol. Cependant, les médias de l’empire du Milieu publient encore des articles critiquant sévèrement le pays du Matin clair à l’approche du sommet sud-coréano-américain, prévu ce mercredi.