Fraude au « jeonse » : l’exécutif prépare une loi pour soutenir les victimes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, prévoient d’élaborer une loi spéciale pour soutenir les victimes des fraudes au « jeonse », un système de location immobilière basée sur un gros dépôt de garantie, propre à la Corée du Sud. L’objectif est d’assurer leur droit au logement.Le texte consiste à accorder à ces locataires le droit de priorité pour l’achat de ces appartements aux enchères, à offrir une réduction d’impôt et un soutien pour le prêt bancaire destiné à l’acquisition. Autre mesure : les entreprises publiques de l’immobilier, comme la Korea Land and Housing Corporation (LH), achètent ces logements pour les louer ensuite comme des HLM.En revanche, les partis de l’opposition prétendent que l’essentiel est de rendre les cautions perdues aux victimes à travers l’achat d’obligations d’Etat.Pourtant, le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Won Hee-ryong, a balayé cette proposition en déclarant que l’exécutif ne peut pas supporter tous les dégâts causés par ces escroqueries.Les négociations devraient se poursuivre pour déposer jeudi le projet de loi lors de la session plénière de l’Assemblée nationale. Pour rappel, trois jeunes ont mis fin à leurs jours récemment à la suite d’arnaques au jeonse.