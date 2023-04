Sondage : plus de la moitié des sud-Coréens en faveur de la possession d’armes nucléaires

Photo : YONHAP News

56,5 % des sud-Coréens estiment que Séoul doit se doter de l’armement nucléaire. C'est ce que nous apprend l’enquête du cabinet Realmeter réalisée à la demande du journal Economy Business Newspaper les 20 et 21 avril auprès de 1 008 habitants. Selon le résultat, 40,8 % se sont montrés négatifs à cette idée.La raison la plus évoquée pour la possession des armes atomiques était « pour faire face aux menaces nucléaires nord-coréennes » avec 45,2 %. 23,3 % croyaient que cela contribuerait à l'intérêt national, tandis que 17 % ont mentionné le manque de confiance envers les Etats-Unis concernant son soutien à la Corée du Sud en cas d'urgence.Pour les personnes s’opposant à la détention d’un arsenal atomique, 44,2 % craignaient les éventuelles sanctions de la communauté internationale qui seraient imposées à Séoul, qui a signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 29,4 % pensaient que cette démarche incitera les pays voisins à opter eux aussi pour l'armement nucléaire, et 18,3 % se préoccupaient de l'aggravation des relations avec Pyongyang.Par ailleurs, 55,5 % des interrogés ont répondu que la question de l’armement nucléaire de Séoul doit être discutée mercredi pendant le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden. 39,1 % exprimaient un avis inverse.En ce qui concerne une provocation militaire de la Corée du Nord, 57,8 % ont déclaré qu’elle était probable, tandis que 40,7 % ont dit le contraire.Le taux de confiance de cette enquête est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.