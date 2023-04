Edison Awards : 4 entreprises soutenues par la KOTRA remportent des prix

Photo : YONHAP News

Quatre entreprises sud-coréennes soutenues par l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) ont été honorées jeudi dernier lors des Edison Awards, connus comme étant les « Oscars de l’innovation ».Safeware a décroché la médaille d’or dans la catégorie « Smart Wearable », avec un coussin de protection portable permettant de minimiser le risque de blessures en cas de lourde chute des travailleurs. Nuvilab a remporté, pour sa part, la médaille d’argent dans la catégorie « AI Optimized Insights » grâce à son scanner alimentaire qui mesure précisément la consommation alimentaire.Animal Industry Data Korea et MDimune Inc. se sont vus décerner les médailles de bronze respectivement dans les catégories « AI Optimized Insights » et « Advanced Drug Delivery ». Le premier a inventé « farmsplan », un système de gestion de fermes qui optimise les conditions d’élevage. Le deuxième a développé « BioDrone », une plateforme qui livre des médicaments à l’aide de technologies biologiques.Les petites et moyennes entreprises sud-coréennes, dont les quatre bénéficiaires d’un soutien de la KOTRA, ont rapporté au total 13 médailles.