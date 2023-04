Sommet Yoon-Biden : les drapeaux sud-coréens hissés à Washington

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis semblent avoir terminé les préparatifs pour accueillir la visite d'Etat du président sud-coréen. Les drapeaux des deux pays ont été accrochés dans les rues de Washington, dans le quartier de la Maison blanche ainsi qu’au siège du gouvernement des USA.Selon des experts américains, l'enjeu auquel Washington accorde le plus d'importance lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden sera la promotion de la coopération trilatérale avec Séoul et Tokyo. A propos de la réaction renforcée aux menaces nord-coréennes que le pays du Matin clair demande, il tentera de trouver une solution via cette alliance.Les Etats-Unis s'attendent également à ce que le gouvernement sud-coréen apporte son soutien à l'élargissement des influences américaines dans la région et à la réponse à la Chine. Dans le secteur économique, ils souhaitent sa collaboration pour la création d’un écosystème du commerce extérieur excluant l'empire du Milieu.Du côté des semi-conducteurs, l’administration Biden sera à l'écoute de la demande de réduire les désavantages auxquels font face les entreprises sud-coréennes. Cependant, il est peu probable qu’elle effectue un changement considérable.Demain, la veille du tête-à-tête avec Yoon, Biden devrait déclarer sa candidature pour la prochaine présidentielle américaine, qui aura lieu le 5 novembre 2024. C’est pourquoi le résultat du sommet est aussi crucial pour son administration.