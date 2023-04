Photo : YONHAP News

La dernière semaine d’avril commence avec un temps assez couvert, notamment dans la moitié sud. Des averses sont même tombées à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju. Toutefois, les températures ont été agréables, entre 15 et 22°C.Le territoire a donc été coupé en deux ce lundi, avec au nord, des nuages blancs, voire légèrement grisés, et au sud, des nuages gris foncés, plus menaçants. Le mercure a été plus chaud sur le quart nord-ouest, avec notamment 22°C à Séoul. Gangneung a enregistré 16°C, Busan, Daegu et Jeju 17°C, et Daejeon 20°C, entre autres.Par ailleurs, l’air est pur mais toujours aussi sec. Météo-Corée alerte donc les habitants du pays du Matin clair sur les feux de forêt, de plus que le vent souffle assez fort dans certaines régions.