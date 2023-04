Semi-conducteurs : les Etats-Unis demandent à la Corée du Sud de ne pas combler le vide de Micron en Chine

Photo : YONHAP News

Washington a réclamé à Séoul d'empêcher les entreprises sud-coréennes de combler le manque du marché, si Pékin interdit la vente des semi-conducteurs du géant américain Micron Technology. Il a ainsi mentionné Samsung Electronics et SK hynix. C'est ce qu'a rapporté hier Reuters en citant le journal britannique Financial Times.Selon des sources bien informées de la discussion entre la Maison blanche et le Bureau présidentiel de Yongsan, cette demande a été faite alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol préparait sa visite d'Etat aux Etats-Unis.Le souci de Washington serait imputable au fait que Pékin a lancé ce mois-ci un examen sur le risque que le premier fabricant américain de puces mémoires pourrait poser à sa sécurité nationale. L'empire du Milieu a annoncé qu'il s'agissait d’une mesure de contrôle ordinaire, mais les USA soupçonnent une rétorsion suite à ses restrictions commerciales imposées sur les exportations de semi-conducteurs à destination de ce dernier.Cette situation est d'autant plus préoccupante que Micron a récolté 25 % de son chiffre d'affaires en Chine continentale et à Hong Kong l'an dernier. Un responsable proche de ce dossier a indiqué que les USA cherchent à entraver son rival de se servir de cette affaire comme un levier pour influencer sa politique américaine.L’ambassade de Corée du Sud aux Etats-Unis et l’entreprise Samsung Electronics ne se sont pas, pour l’instant, exprimées sur ce sujet. Quant à SK hynix, elle a indiqué n’avoir reçu aucune notification du gouvernement sud-coréen.