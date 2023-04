Heures travaillées : la Corée du Sud arrive au 4e rang parmi les pays de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens font partie de ceux qui travaillent le plus parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), devancés seulement par les habitants de trois nations.Selon un rapport du Bureau du budget de l'Assemblée nationale, le temps de travail en Corée du Sud s'est établi à 1 915 heures par an. C'est le quatrième niveau le plus élevé des 36 pays membres de l'organisation internationale. La tête du classement a été occupée par le Mexique avec 2 128 heures. Viennent ensuite le Costa Rica et le Chili. Le temps moyen de l'ensemble des nations concernées était de 1 716 heures.Le bureau parlementaire a remarqué que l'écart entre Séoul et la moyenne de l'OCDE était passée de 440 heures en 2008 à 199 heures en 2021, mais qu’il restait toujours aussi important. Pour atteindre le niveau de l'organisation, il faudrait que les heures de travail annuelles en Corée du Sud soient réduites de 3,8 heures.La durée de travail hebdomadaire des employés sud-coréens a reculé de 29 % entre 1980 et l'année dernière pour s'établir à 38,3 heures. Notamment, depuis la mise en place de la semaine de 52 heures en 2018, le chiffre a régressé de 2,2 % en moyenne annuelle.