Le président Yoon débute sa visite aux USA par une rencontre avec le patron de Netflix

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen est arrivé lundi après-midi, heure locale, aux Etats-Unis pour une visite d’Etat de sept jours. A la base aérienne d’Andrews, près de la capitale américaine, où l’avion présidentiel a atterri, Yoon Suk-yeol et sa femme Kim Keon-hee ont été accueillis par plusieurs personnalités américaines telles que Rufus Gifford, chef du protocole du département d’Etat, Philip Goldberg, ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud ou encore Kurt Campbell, coordinateur pour l'Indopacifique du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche.Pour le premier programme officiel de son séjour à Washington, le chef de l’Etat sud-coréen a rencontré le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, à Blair House, où il doit séjourner. L’homme d’affaires a déclaré investir 2,5 milliards de dollars dans les contenus « made in Korea » comme les séries télévisées, les films et les télé-réalités au cours des quatre prochaines années. C'est le double du montant que la plateforme américaine a versé à la Corée du Sud depuis 2016, l’année où elle s'y est implantée.Le numéro un sud-coréen a indiqué profiter de sa visite pour négocier sur la sécurité économique et la dissuasion élargie. Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé qu’à l’occasion du sommet entre Yoon et Joe Biden prévu demain, un document contenant les moyens du renforcement de la dissuasion élargie serait rendu public. Séoul s'attend à ce que ce nouveau plan mette un terme aux préoccupations concernant les menaces du nucléaire de Pyongyang.