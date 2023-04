Séoul et Washington sanctionnent un nord-Coréen impliqué dans le financement d'armes destructrices

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont pris hier des sanctions contre un nord-Coréen. Son nom est Sim Hyon-sop et il est accusé d’être impliqué dans le financement d'armes de destruction massive de Pyongyang à travers des activités cybernétiques illicites. C’est la première fois que Séoul et Washington répriment la même personne dans le domaine cybernétique.Résidant principalement à l'étranger de manière illégale, cet homme a créé des comptes anonymes pour blanchir des cryptomonnaies collectées par des compatriotes. Il était également affilié à la Banque nord-coréenne de Kwangson, qui avait déjà été mise à l’index par le Conseil de sécurité des Nations unies en mars 2016.Ces mesures punitives, prises simultanément par Séoul et Washington, s'expliquent par leur ferme volonté de bloquer les activités cybernétiques frauduleuses du pays communiste, qui sont devenues une source de financement pour le développement d'armes nucléaires. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir que la coopération avec les nations alliées allait être renforcée pour les empêcher.