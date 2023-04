Ambassade de Chine : Séoul a défendu le principe d’une seule Chine lors de l’établissment des relations diplomatiques

Photo : KBS News

L’ambassade de Chine à Séoul a déclaré que la Corée du Sud avait respecté le « principe d'une seule Chine » lors de l’établissement des relations diplomatiques en 1992. Dans un communiqué publié hier, elle a expliqué que cet engagement constituait une base politique pour développer les liens bilatéraux.La mission diplomatique chinoise a ensuite annoncé s’opposer fermement à l’utilisation du dossier taïwanais pour s’immiscer dans les affaires intérieures de Pékin. Avant d’ajouter que l’ingérence constitue une ligne rouge à ne pas franchir. Par ailleurs, elle a précisé que l’empire du Milieu soutenait l’amélioration des relations intercoréennes à travers le dialogue, voire leur réunification autonome et pacifique.Cette réaction fait suite à l’interview du président sud-coréen à Reuters la semaine dernière, qui s’était montré contre le changement du statu quo par la force dans le détroit de Taïwan. La Chine semble ainsi tenter de faire barrage, à l’avance, au cas où cette question est abordée lors du sommet entre Yoon et Biden prévu mercredi.Par ailleurs, l’Administration chinoise de la sécurité maritime a révélé qu'un exercice militaire a lieu aujourd’hui entre 8h et 15h dans le golfe de Bohai au nord de la mer Jaune. Pendant l’entraînement, l’entrée des navires y est interdite. Situé entre Dalian de la province de Liaoning et Yantai de la province du Shandong, cette zone maritime se trouve à proximité de la péninsule coréenne.