Koica : reprise des programmes suspendus à cause du COVID-19

Photo : YONHAP News

L'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) a normalisé son programme de formation à destination des pays en développement après une interruption de trois ans, en raison du COVID-19.La Koica a tout d'abord invité 15 pompiers et ambulanciers de la Mongolie afin de renforcer leurs capacités. Les participants seront hébergés au centre de formation de l'institution sud-coréenne à Seongnam, dans la province de Gyeonggi, jusqu'au 5 mai. Le personnel mongol recevra une formation couvrant une variété de compétences de base : l'histoire des services d'incendie et de secours sud-coréens, la gestion administrative et de sécurité des services d'incendie, ainsi que les politiques de santé et de sécurité. Les organismes chargés de dispenser cette initiation sont notamment le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité et les services régionaux d'incendie et de secours, entre autres.Cette venue marque le début de plus de 250 formations prévues cette année dans le cadre du programme mondial appelé CIAT (Capacity Improvement & Advance for Tomorrow) mis en place par la Koica. Les fonctionnaires et les professionnels étrangers peuvent ainsi jouer un rôle de pont afin de consolider les relations de coopération amicales entre leur pays et la Corée du Sud.