Sommet Yoon-Biden : Washington compte renforcer la dissuasion élargie

Photo : KBS News

Les Etats-Unis projettent de renforcer leur dissuasion élargie envers la Corée du Sud, à savoir la défense de cette dernière avec leurs actifs nucléaires, face aux menaces nord-coréennes.Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan a déclaré que ce sujet sera discuté durant le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden prévu demain. Un accomplissement visible est attendu. Avant d’ajouter que le communiqué qui sera publié à ce sujet confirmera la crédibilité de Washington concernant sa promesse.L’élargissement du partage des données entre les deux alliés ainsi que la coopération trilatérale avec Tokyo seront aussi à l’ordre du jour. A propos du soutien militaire à l’Ukraine, les USA ont affirmé que c’était au pays du Matin clair de prendre sa décision même s’ils espèrent que davantage de nations fournissent une assistance. La collaboration sud-coréano-américaine dans l’économie, les technologies de pointe et la chaîne d’approvisionnement seront aussi abordées pendant ce tête-à-tête.La présidence américaine a souligné que Yoon était le premier dirigeant de la région indopacifique à effectuer une visite d’Etat sous l’administration Biden. Elle s’attend à ce que ce séjour représente une occasion d’ouvrir une nouvelle page des relations bilatérales, qui fêtent cette année leurs 70 ans.Par ailleurs, le Sénat et la Chambre des représentants des Etats-Unis ont chacun déposé une résolution pour accueillir la visite du président sud-coréen. Celui-ci prévoit de prononcer un discours le 27 devant le Congrès.