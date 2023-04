Séoul contrôle les exportations des produits liés à la création des satellites nord-coréens

Photo : YONHAP News

Séoul imposera, à partir du mois prochain au plus tôt, des restrictions sur les exportations des produits susceptibles d’être utilisés pour la fabrication des satellites artificiels de Pyongyang.Le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur a notifié aujourd’hui son projet d’ajouter 77 articles dans sa liste de surveillance. Il s’agit notamment des panneaux solaires, des gyroscopes, des capteurs photographiques, des antennes et des GPS, entre autres. Ce répertoire était composé à l’origine de trois catégories : nucléaire, missile et sous-marin.Objectif : sensibiliser les citoyens sud-coréens et la communauté internationale pour empêcher les produits à usage privé d’être transférés à la Corée du Nord par l’intermédiaire d’un pays tiers. La violation de ce règlement est passible d’une sanction en vertu de la loi sur le commerce extérieur. Le gouvernement sud-coréen a partagé cette liste à l’avance à ses alliés qui fabriquent les articles concernés.Pour rappel, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le 18 avril dernier de lancer le premier satellite de reconnaissance du régime dans les délais prévus. Et, le Conseil de sécurité des Nations unies a interdit dans sa résolution tout tir du pays communiste lié à la technologie des missiles balistiques.