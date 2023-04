34 nord-Coréens se sont réfugiés au Sud au premier trimestre

Photo : YONHAP News

34, c’est le nombre de nord-Coréens réfugiés au Sud au cours du premier semestre 2023. D’après le ministère sud-coréen de la Réunification, cinq parmi eux sont des hommes et 29 des femmes.Cela représente une légère hausse par rapport aux 25 personnes enregistrées au trimestre précédent. Toutefois, il convient de noter qu'il y a eu des variations trimestrielles récentes, ce qui nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer la tendance.Les détails sur les itinéraires empruntés par ces transfuges et leurs profils sont encore limités. En effet, leur nombre étant relativement faible, de simples informations risquent de révéler l’identité de certains individus. Les autorités prévoient donc de discuter de ces divulgations avec les départements concernés.Avec ces 34 nouveaux arrivants, le nombre total de nord-Coréens installés au sud du 38e parallèle s’élève désormais à 33 916.