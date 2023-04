Photo : YONHAP News

Un de plus. « Silence » signé Kim Tae-gon va être projeté au Festival de Cannes 2023, dont le lever de rideau est prévu le 16 mai prochain. Aux Séances de minuit, plus précisément. Ce film de catastrophe devient ainsi la 5e œuvre « made in Korea » invitée cette année au plus grand rendez-vous cinématographique européen.Plus tôt, il a déjà été annoncé par exemple que « In Our Day » de Hong Sang-soo allait clôturer la Quinzaine des cinéastes et que « Sleep » réalisé par Jason Yu a été retenu en compétition dans la Semaine de la critique.Cette nouvelle a surtout fait plaisir aux fans de l’acteur Lee Sun-kyun qui a joué à la fois dans « Silence » et « Sleep ».